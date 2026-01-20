У Путіна зробили заяву щодо участі РФ у 'Раді миру'

Прессекретар російського диктатора хоче знати, кого Трамп збирається мирити.

У Путіна ще не визначилися з приводу участі в "Раді миру", яку створює президент США Дональд Трамп. Зокрема прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав передчасним говорити про участь Росії в цій організації.

Він зауважив, що в Росії є багато питань на тему цієї ради і "Москва сподівається отримати на них відповіді в контакті з американцями".

Також Пєсков додав, що не знає, чи обмежиться "Рада миру" лише питанням Гази, чи буде йти мова про ширший контекст.

Крім того, він заявив, що для РФ важливо продовжувати отримувати інформацію про зміст дискусій між США, ЄС та Україною щодо "врегулювання в Україні".

Що таке "Рада миру"

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп заявив про створення міжнародної організації "Рада миру". У статуті "Рада миру" описана як "міжнародна організація, що прагне сприяти стабільності, відновлювати надійне й законне управління та забезпечувати тривалий мир у регіонах, уражених або під загрозою конфлікту".

Організація стане офіційною після того, як щонайменше три держави погодяться з її статутом. Трамп запросив до неї лідерів понад 80 держав. Але не безкоштовно. Членський внесок з країни - 1 мільярд доларів.

На сьогодні відомо, що до неї отримав запрошення президент РФ, а також президент України Володимир Зеленський, а дехто з лідерів європейських країн вже заявив, що не вступатиме до цієї організації, зокрема президент Франції Емануель Макрон. На тлі цього видання Bloomberg розкрило причини такого рішення.

