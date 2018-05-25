У Дніпрі в ранкову годину пік старий тролейбус врізався в маршрутку з пасажирами

В результаті ДТП постраждали 6 пасажирів, один у важкому стані.

У Дніпрі вранці тролейбус врізався в маршрутку з пасажирами на зупинці. В результаті ДТП постраждали 6 пасажирів, один у важкому стані.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова профспілки автомобілістів і автоперевізників Дніпра Михайло Тонконогий.

"Майже в годину пік на проспекті Гагаріна тролейбус зніс пасажирський автобус, який стояв на зупинці і брав пасажирів", - написав він, уточнивши, що від сильного удару маршрутку відкинуло на кілька метрів, на пішохідний перехід. За словами водія тролейбуса, у транспорту відмовили гальма.

Як повідомляв УНІАН, раніше старий тролейбус ледь не убив струмом чоловіка в Полтаві.