У Дніпрі в ранкову годину пік старий тролейбус врізався в маршрутку з пасажирами
11:44, 25 травня 2018Інциденти
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В результаті ДТП постраждали 6 пасажирів, один у важкому стані.
У тролейбуса відмовили гальма / Фото facebook.com/mtonkonogyi
У Дніпрі вранці тролейбус врізався в маршрутку з пасажирами на зупинці. В результаті ДТП постраждали 6 пасажирів, один у важкому стані.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова профспілки автомобілістів і автоперевізників Дніпра Михайло Тонконогий.
"Майже в годину пік на проспекті Гагаріна тролейбус зніс пасажирський автобус, який стояв на зупинці і брав пасажирів", - написав він, уточнивши, що від сильного удару маршрутку відкинуло на кілька метрів, на пішохідний перехід. За словами водія тролейбуса, у транспорту відмовили гальма.
Як повідомляв УНІАН, раніше старий тролейбус ледь не убив струмом чоловіка в Полтаві.
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