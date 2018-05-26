На Львівщині хлопчик вистрелив у 8-річну сестру

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.166 КК України.

У Сокальському районі Львівщини брат, стріляючи з гвинтівки по птахах, поцілив у сестру.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські попередньо встановили, що потерпіла, 8-річна мешканка міста Великі Мости, разом із 10-річним двоюрідним братом взяли без дозволу пневматичну гвинтівку, яка належить батькові хлопчика. Стріляючи з неї по птахах, брат випадково поцілив у сестру.

Читайте такожСмертельне селфі: на Львівщині 17-річний підліток став жертвою "крутого" фото

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – від двох до п’яти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.