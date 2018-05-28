У Луцьку п'яний чоловік напав на патрульну та вдарив її головою об стіну

Патрульна перебуває в лікарні зі струсом головного мозку і закритою черепно-мозковою травмою.

У Луцьку поліція затримала нетверезого чоловіка, який напав на патрульну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління патрульної поліції Волині, у неділю, 27 травня, близько 20.00 екіпаж патрульних прибув на терміновий виклик на вул. Глушець за заявою місцевої жительки, яку побив співмешканець.

Інспекторка збиралася взяти пояснення, однак потерпіла почала поводитись агресивно, втікала, виявилося, що вона нетвереза.

"На її крик вибігли сусіди й також напали на полісменів. Один із чоловіків наніс тілесні ушкодження інспекторці та вдарив її головою об стіну", - йдеться у повідомленні.

Зловмисника затримали й доставили у відділок, де з’ясувалось, що це співмешканець заявниці.

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Також було встановлено, що ця заявниця уже більше 40 разів викликала поліцію додому зі схожими зверненнями. За словами очевидців, вона зі своїм співмешканцем зловживають алкоголем після чого з’ясовують стосунки. Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідкувань за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Патрульна перебуває в лікарні зі струсом головного мозку і закритою черепно-мозковою травмою, загрози її життю немає.

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