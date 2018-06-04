У BMW було троє іноземців: журналісти розповіли деталі смертельного наїзду на жінку з дитиною у Запоріжжі (відео)
11:15, 04 червня 2018Інциденти
1460 0
Тих, чиї камери могли зафіксувати момент аварії, просять звертатися до поліції.
Винуватцю ДТП загрожує до 12 років за гратами / фото Александр Буханец, Facebook
У Запоріжжі взяли під арешт підозрюваного в смертельній ДТП, що сталася в суботу.
Читайте такожОдесити вранці заблокували "дорогу смерті", де напередодні загинула 4-річна дівчинка (фото, відео)
Повідомили про це ТСН власні джерела. "БМВ" на шаленій швидкості вилетів на тротуар, де збив жінку та її 5-річну доньку. Обидві померли від отриманих травм.
В салоні автомобіля, що мав єврономери, за даними свідків, перебували троє. Одразу після аварії вони кинулися навтьоки. Вхопили підозрюваних перехожі.
За даними ТСН, усі вони іноземці, і всі від початку твердили, що автомобілем вони не кермували. Пізніше один зізнався, що саме він і був за кермом. Чоловіку загрожує до 12 років за гратами.
Тих, чиї камери могли зафіксувати момент аварії, просять звертатися до поліції.
У Запоріжжі взяли під арешт підозрюваного в смертельній ДТП, що сталася в суботу
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter