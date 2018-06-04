У BMW було троє іноземців: журналісти розповіли деталі смертельного наїзду на жінку з дитиною у Запоріжжі (відео)

11:15, 04 червня 2018
Інциденти
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Винуватцю ДТП загрожує до 12 років за гратами / фото Александр Буханец, Facebook

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Повідомили про це ТСН власні джерела. "БМВ" на шаленій швидкості вилетів на тротуар, де збив жінку та її 5-річну доньку. Обидві померли від отриманих травм.

В салоні автомобіля, що мав єврономери, за даними свідків, перебували троє. Одразу після аварії вони кинулися навтьоки. Вхопили підозрюваних перехожі.

За даними ТСН, усі вони іноземці, і всі від початку твердили, що автомобілем вони не кермували. Пізніше один зізнався, що саме він і був за кермом. Чоловіку загрожує до 12 років за гратами.

Тих, чиї камери могли зафіксувати момент аварії, просять звертатися до поліції.

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Теги: #ДТП#Запоріжжя