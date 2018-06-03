У Запоріжжі водій BMW насмерть збив маму з дитиною на тротуарі (фото, відео)
03:55, 03 червня 2018Інциденти
3420 0
Як повідомляють у соцмережах, водій авто, який є учасником вуличних гонок, що їхав на високій швидкості і допустив зіткнення з іншим автомобілем.
Водій BMW затриманий / фото Олександр Буханець, Facebook
У Запоріжжі на Набережній ввечері 2 червня сталася смертельна ДТП.
Читайте такожУ результаті ДТП у Рівному загинув оператор Агентства журналістських розслідувань
Як повідомив очевидець Сергій Вендін в Facebook, внаслідок наїзду автомобіля BMW загинула дитина і жінка.
«Сім'я прогулювалася вздовж набережної магістралі по пішохідному тротуару. Як раптом ззаду на них наїхала БМВ. Загинула дитина. UPD Жінка-пішохід померла в реанімації», – йдеться в повідомленні.
Як повідомляють у соцмережах, водій авто, який є учасником вуличних гонок, їхав на високій швидкості і допустив зіткнення з іншим автомобілем. Одна з машин вилетіла на тротуар і збила пішоходів. Інше авто зникло з місця ДТП.
Водій BMW затриманий.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter