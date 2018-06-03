У Запоріжжі водій BMW насмерть збив маму з дитиною на тротуарі (фото, відео)

Як повідомляють у соцмережах, водій авто, який є учасником вуличних гонок, що їхав на високій швидкості і допустив зіткнення з іншим автомобілем.

У Запоріжжі на Набережній ввечері 2 червня сталася смертельна ДТП. Читайте такожУ результаті ДТП у Рівному загинув оператор Агентства журналістських розслідувань Як повідомив очевидець Сергій Вендін в Facebook, внаслідок наїзду автомобіля BMW загинула дитина і жінка. «Сім'я прогулювалася вздовж набережної магістралі по пішохідному тротуару. Як раптом ззаду на них наїхала БМВ. Загинула дитина. UPD Жінка-пішохід померла в реанімації», – йдеться в повідомленні. Як повідомляють у соцмережах, водій авто, який є учасником вуличних гонок, їхав на високій швидкості і допустив зіткнення з іншим автомобілем. Одна з машин вилетіла на тротуар і збила пішоходів. Інше авто зникло з місця ДТП. Водій BMW затриманий.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter