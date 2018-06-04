У Києві вночі обстріляли з гранатомета ритуальне бюро біля Байкового кладовища (фото, відео)

Снаряд застряг в стіні ритуального бюро і не вибухнув.

У Києві вночі невідомий вистрілив із гранатомета у ритуальне бюро біля Байкового кладовища.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, до поліції о 04:15 зателефонував охоронець ритуального закладу та повідомив, що на вул. Волзькій Голосіївського району столиці він почув звук, схожий на вибух.

На місце події виїхали слідчо-оперативні групи територіального та Головного управлінь поліції, вибухотехніки та кінологи. За вказаною адресою правоохоронці виявили, що снаряд застряг у стіні ритуального бюро і не вибухнув. Працівники поліції оточили територію, прилеглу до місця скоєння злочину. Вибухотехніки знешкодили боєприпас.

Зазначається, що внаслідок події ніхто не постраждав.

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Після закінчення огляду місця події працівники поліції вилучили речові докази, які відправлять на експертне дослідження. Проводяться всі необхідні оперативно-розшукові заходи для встановлення осіб, причетних до злочину.

Інформація про подію зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Голосіївського управління поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. За скоєння такого правопорушення загрожує до 7 років позбавлення волі.

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