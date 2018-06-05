Під Івано-Франківськом у ДТП загинув майор поліції

Вдома на майора чекали два сини – трирічного віку та 10-ти місячне немовля, а також дружина і батьки.

У ніч проти вівторка у аварії загинув заступник начальника Галицького відділення поліції Івано-Франківської області майор поліції Роман Білий.

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«Керуючи власним автомобілем "Нісан Альмера", рухаючись на автодорозі «Стрий-Чернівці», між селами Рибне та Ст. Лисець, що поблизу Івано-Франківська, 4 червня о 23.45, проїжджаючи на заокругленій та неосвітленій ділянці дороги, він виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із вантажним автомобілем у складі сідлового тягача «Renault 22». Травми отримані у аварії виявилися смертельними», – повідомив начальник ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області Віктор Шкутов на своїй сторінці у Facebook.

Життя чоловіка обірвалося на 31-му році, вдома на нього чекали два сини – трирічного віку та 10-ти місячне немовля, – дружина та батьки.

«Службу в органах розпочав у 2007 році з посади дільничного Тлумацького РВ УМВС після закінчення Прикарпатського юридичного інституту ЛьвДУВС МВС України. Служив на різних посадах. У займаній посаді перебував майже рік. Проявив себе як досвідчений, вимогливий керівник та професійний працівник. На час скоєння ДТП перебував поза службою. Проходив службу в зоні антитерористичної операції на сході країни», – повідомив Шкутов.