Смертельна ДТП у Дніпрі: автомобіль перекинувся і зніс зупинку (фото)

Швидка забрала потерпілу дівчину і водія. Жінка загинула на місці.

Сьогодні, 4 червня, у Дніпрі сталася ДТП з постраждалими та загиблими. Як повідомили в поліції, водій автомобіля "Škoda" їхав з центру в сторону ж/м Перемога-2, не впорався з керуванням, врізався в бордюр і, перевернувшись, зніс зупинку громадського транспорту, де стояли жінка і дівчина.

Читайте такожУ BMW було троє іноземців: журналісти розповіли деталі смертельного наїзду на жінку з дитиною у Запоріжжі (відео)

На місце аварії викликали слідчого, швидку та рятувальників. Швидка забрала потерпілу дівчину і водія. Жінка загинула на місці.

За даним фактом порушено кримінальну виробництво за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Рятувальники усунули витік газу на автомобілі, щоб не було займання та вибуху.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Запоріжжі водій BMW насмерть збив маму з дитиною на тротуарі.