У Харківській області знайдено повішеним місцевого активіста

Правозахисник Роман Ліхачов вважає, що самогубство активіста було інсценоване.

Увечері 5 червня в Чугуєві на Харківщині знайшли повішеним місцевого активіста Миколу Бичко.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив правозахисник Роман Ліхачов.

"У Чугуєві знайшли повішеним активіста з селища Есхар, який боровся з корупцією. Поліція не приїжджала майже годину", - написав Ліхачов.

Правозахисник вважає, що самогубство активіста було інсценоване.

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"Моя думка - самогубство інсценовано грубо і цинічно, можу навести масу доказів, так і пофігізм поліції підказує, що все спишуть по-швидкому і на гальмах... Микола готував документи для відкриття громадської організації. перед смертю також моніторив очисні споруди - і тут різко вирішив повіситися - не смішіть", - йдеться в повідомленні.

Як передає УП, в поліції зафіксували факт загибелі молодої людини 1994 року народження. Тіло було виявлено без ознак насильницької смерті в лісі. Кримінальне провадження відкрито за статтею 115 КК України ( "вбивство") з позначкою "самогубство".

Судячи із записів у Facebook, Бичко був активним членом громади Есхара та адміністратором групи "Ініціативна молодь Есхара".

У ній він викладав пости про розвиток і життя рідного селища. Останній його пост був присвячений реконструкції джерела за рахунок коштів місцевих мешканців і з'ясування законності дій щодо вивезення відходів очисні споруди КП "Вода Есхара".

Він написав, що для виявлення можливих порушень в Есхар приїжджала екологічна комісія.