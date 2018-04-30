Знайшли повішеним на гачку: з'явилися подробиці про смерть глави поліції на Херсонщині
Смерть керівника Горностаївського райвідділу поліції Херсонської області підполковника Руслана Бабича не пов'язана зі справами, що розслідувалися правоохоронцями.
Таку заяву зробила начальник відділу комунікацій обласного управління Національної поліції у Херсонській області Ірина Атаманенко в коментарі "Громадському".
"Останнім часом в районі не було таких гучних злочинів, розслідування яких мало б ризики для працівників поліції. Конфліктів з керівництвом облуправління у Руслана Бабича, наскільки мені відомо, не було", – розповіла вона.
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Крім того, головний консультант начальника облуправління Нацполіції Олена Ренкас, знайома з Бабичем, назвала загиблого людиною, не схильною до крайнощів.
"Зараз ніхто з херсонських колег Руслана не знає, що спонукало його на цей крок. Я була знайома з ним не один рік. Його дружина, Тетяна, теж працює в поліції, була моєю однокурсницею під час навчання у вузі. Руслан - врівноважений чоловік, який не мав ніякої схильності до будь-яких крайнощів. Також, наскільки мені відомо, у нього не було недоброзичливців, які хотіли йому смерті, могли б тиснути на нього, чимось шантажувати. Не чула я і про те, що він мав якісь проблеми в сім'ї. Враження від спільної роботи з Русланом у мене - тільки позитивні. Тому особисто мене ці події просто шокували", – сказала Ренкас.
Відзначається, що Бабич перестав виходити з підлеглими на зв'язок 28 квітня. Оперативна група знайшла його повішеним на гачку у зв'язці з двох ременів.
Згідно з головною версією слідства, він вчинив самогубство. Незважаючи на це, передсмертної записки в його будинку не знайшли. За фактом смерті відкрито кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство" з позначкою "самогубство".
Як повідомляв УНІАН, у Херсонській області начальника райвідділу поліції знайшли мертвим.