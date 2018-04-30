Знайшли повішеним на гачку: з'явилися подробиці про смерть глави поліції на Херсонщині

Бабич перестав виходити з підлеглими на зв'язок 28 квітня. Оперативна група знайшла його повішеним на гачку у зв'язці з двох ременів.

Смерть керівника Горностаївського райвідділу поліції Херсонської області підполковника Руслана Бабича не пов'язана зі справами, що розслідувалися правоохоронцями.

Таку заяву зробила начальник відділу комунікацій обласного управління Національної поліції у Херсонській області Ірина Атаманенко в коментарі "Громадському".

"Останнім часом в районі не було таких гучних злочинів, розслідування яких мало б ризики для працівників поліції. Конфліктів з керівництвом облуправління у Руслана Бабича, наскільки мені відомо, не було", – розповіла вона.

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Крім того, головний консультант начальника облуправління Нацполіції Олена Ренкас, знайома з Бабичем, назвала загиблого людиною, не схильною до крайнощів.

"Зараз ніхто з херсонських колег Руслана не знає, що спонукало його на цей крок. Я була знайома з ним не один рік. Його дружина, Тетяна, теж працює в поліції, була моєю однокурсницею під час навчання у вузі. Руслан - врівноважений чоловік, який не мав ніякої схильності до будь-яких крайнощів. Також, наскільки мені відомо, у нього не було недоброзичливців, які хотіли йому смерті, могли б тиснути на нього, чимось шантажувати. Не чула я і про те, що він мав якісь проблеми в сім'ї. Враження від спільної роботи з Русланом у мене - тільки позитивні. Тому особисто мене ці події просто шокували", – сказала Ренкас.

Відзначається, що Бабич перестав виходити з підлеглими на зв'язок 28 квітня. Оперативна група знайшла його повішеним на гачку у зв'язці з двох ременів.

Згідно з головною версією слідства, він вчинив самогубство. Незважаючи на це, передсмертної записки в його будинку не знайшли. За фактом смерті відкрито кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство" з позначкою "самогубство".

Як повідомляв УНІАН, у Херсонській області начальника райвідділу поліції знайшли мертвим.