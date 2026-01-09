Голосування за гроші у Раді: за двох нардепів внесли величезні застави

Гроші заплатили адвокат та низка фізичних осіб.

Загалом майже 36,7 мільйонів гривень застави за двох народних депутатів від "Слуги Народу" Ольгу Савченко та Євгена Пивоварова, яких підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за голосування у Верховній Раді, внесли адвокат та низка фізичних осіб. Про це повідомляють "Схеми".

Від джерел у правоохоронних органах журналістам стало відомо, що 8 січня 16,6 мільйонів гривень застави, призначених Вищим антикорупційним судом, за Ольгу Савченко вніс один з її адвокатів Ігор Фомін.

Він розповів, що нібито частина внесених коштів - його особисті, ще частину "довелось позичити" через великі розміри застав для учасників справи.

Відео дня

Важливо, що також 8 січня заставу за народного депутата Євгена Пивоварова внесли 7 фізичних осіб, платежами від 150 тисяч до 5 мільйонів гривень. Загальна сума становить майже 20 мільйонів гривень.

Голосування за гроші у Раді - деталі

Наприкінці грудня НАБУ та САП повідомили, що викрили "організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні парламентарі. Учасники цієї групи, за даними слідства, "на систематичній основі" отримували неправомірну вигоду за "потрібне" голосування.

За даними антикорупційних органів, розмір неправомірної вигоди становив від 2 000 до 20 000 доларів США. При цьому щонайменше з вересня 2022 року по листопад 2022 року розмір неправомірної вигоди складав 2 000 доларів США, а щонайменше із серпня 2025 року - вже 5 000 доларів США.

Вас також можуть зацікавити новини: