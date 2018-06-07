"Нацдружинники" з криками "Ганьба!" увірвалися на засідання Київради, яка вирішувала долю Поштової площі у Києві (фото, відео)

Апарат Київради звернеться до правоохоронних органів та очікує на відкриття кримінального провадження за фактом пошкодження комунального майна.

Активісти організації «Національні дружини» зірвали засідання Київради.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 40 осіб в однакових футболках з написами «Національні дружини» перебували в кулуарах сесійної зали й під час обговорення депутатами проекту рішення щодо варіантів збереження артефактів на Поштовій площі почали гучно кричати: «Ганьба!» та намагатися потрапити до зали.

У цей час депутати встигли обговорити, але не підтримали поправки до раніше прийнятого в першому читанні проекту рішення. Голосування за документ у цілому було нерезультативним.

Секретар Київради Володимир Прокопів оголосив перерву в засіданні, але молодики спочатку заблокували вихід із сесійної зали, а згодом, відсторонивши охоронців, самі прорвалися до зали. Також молодики зняли двері до зали. Незважаючи на це, депутати залишали засідання.

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Молодики ще деякий час перебували у сесійній залі, але потім пішли.

У коментарі УНІАН керівник прес-служби Київради Наталія Пругар повідомила, що Київрада звернеться до правоохоронних органів та очікує на відкриття кримінального провадження за фактом пошкодження комунального майна.

На офіційному сайті Київради наразі розміщено повідомлення щодо ситуації: «Застосування фізичної сили щодо працівників секретаріату Київської міської ради та пошкодження майна й обладнання сесійної зали, які мали місце сьогодні, унеможливлюють проведення пленарного засідання».

Про дату продовження засідання буде повідомлено пізніше.

Як повідомляв УНІАН, прийнятим за основу проектом рішення 19 квітня передбачалося, що місто створить музей на Поштовій площі за власні кошти і передасть його Музею історії Києва.

На початку 2015 року під час будівельних робіт на Поштовій площі було виявлено частину вулиці часів Київської Русі та інші артефакти XI-XII століть. У липні 2016 року директор Департаменту культури КМДА Діана Попова заявила, що розкопки стародавнього міста на Поштовій площі продовжуватимуться і що проблем з фінансуванням робіт з консервації та збереження знахідок немає. Однак дослідження були призупинені в березні 2017 року.

У жовтні 2017 року заступник голови КМДА Олександр Спасибко заявив, що роботи щодо збереження, дослідження, консервації та музеєфікації ділянки прибережного кварталу XI-XII століть здійснюються за планом. За його словами, розпочато підготовчі роботи із влаштування плити перекриття, яка забезпечує жорсткість і стійкість конструкцій об’єкта. При цьому, за словами чиновника, існують тактичні питання з дотримання відповідного балансу між будівельними та археологічними роботами, метою яких є збереження культурної спадщини.