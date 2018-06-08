У Київській області взяли під варту чоловіка, який торгував інтимними фото своєї 13-річної доньки

Під час візитів дівчинки до батька чоловік періодично вчиняв розпусні дії, про що дізналась її мати.

У Київській області 32-річний батько вчиняв розпусні дії відносно своєї 13-річної дочки та змушував її робити порнографічні фото та відео, які потім розповсюджував у інтернеті за гроші. Про це повідомляєпрес-служба прокуратури області.

Встановлено, що на початку лютого 2017 року 32-річний чоловік познайомився у мережі інтернет зі своєю 13-річною донькою, з якою після її народження взагалі не підтримував родинних зв’язків.

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На протязі року дівчинка приїжджала в гості до своєї бабусі та батька в одне із сіл Миронівського району, під час таких візитів чоловік періодично вчиняв розпусні дії, про що дізналась мати малолітньої дитини, побачивши переписку в соцмережі останньої, в результаті чого звернулась до правоохоронних органів із відповідною заявою.

"У подальшому, під час досудового розслідування встановлено, що на протязі всього часу спілкування батько змушував дівчинку фотографувати та знімати відео її оголеного тіла на мобільний телефон, а потім пересилати йому через програму "Viber", - повідомляють у прокуратурі.

Також відомо, що у період з червня 2017 року по лютий 2018 року батько щонайменше раз на місяць отримував від потерпілої фотографії та відеозображення, які з метою отримання грошової винагороди завантажував у мережу Інтернет та надавав відкритий доступ до вказаних файлів невизначеному колу осіб, від яких отримував на картковий рахунок грошову винагороду, загальна сума якої становить майже 20 тисяч гривень.

Миронівським відділом Кагарлицької місцевої прокуратури повідомлено про підозру збоченцю-батьку у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 156 (вчинення розпусних дій щодо своєї малолітньої дочки) та ч. 4, 5 ст. 301 (виготовлення, зберігання, розповсюдження, інше переміщення з метою розповсюдження, вчинене щодо зображень та інших предметів порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію та примушування неповнолітньої до участі у створенні зображень та відеопродукції порнографічного характеру, вчинене повторно) КК України.

За клопотанням прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За вчинені злочини зловмиснику загрожує покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Як повідомляв УНІАН, раніше мати й син організували дитячу порностудію на Житомирщині.