У зоні відчудження знову горить суха трава

Пожежу локалізовано на площі 0,8 га, повідомили у Держінспекції ядерного регулювання.

Відповідно до інформації Державної служби України з надзвичайних ситуацій 8 червня о 13 год. 17 хв. у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с.Копачі сталося загорання сухої підстилки на площі близько 1 га.

Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання.

Згідно з повідомленням, станом на 14 год. 04 хв. пожежу локалізовано на площі 0,8 га.

До гасіння пожежі залучено 7 од. техніки та 35 осіб, з них від ДСНС 4 од. техніки та 15 осіб особового складу.

«Авіація ДСНС (АН-32П та вертоліт МІ-8) знаходиться у готовності до залучення», - йдеться також в повідомленні.

Координацію заходів щодо гасіння пожежі здійснює оперативна група ГУ ДСНС України у Київській області.

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Відповідно до оприлюдненої інформації, радіаційний фон на майданчику ДСП ЧАЕС – без змін.

«Будь-яка загроза персоналу ядерних установок ДСП ЧАЕС на даний момент відсутня», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вчора рятувальники доповіли, що лісову пожежу у Чорнобильській зоні о 17.50 ліквідовано.

Загорання сухої трави з подальшим розповсюдженням пожежі в лісовий масив на площі близько 12 га у Зоні відчуження сталося 5 червня о 10.10. Палала територія неподалік від захороненого в 1986 році села Копачі Іванківського району Київської області.

Зокрема авіацією ДСНС з початку робіт з гасіння пожежі було здійснено 69 скидів води (318 тонн).

Радіаційний фон у Києві, Чорнобилі та на промисловому майданчику АЕС перебуває у межах норми, інформували вчора в ДСНС.