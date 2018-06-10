У Львові вночі горів стрілецький комплекс Міноборони – евакуйовано 120 осіб (фото, відео)

Рятувальники винесли із палаючого приміщення патрони та стрілецьку зброю.

У Львові рятувальники вночі ліквідували пожежу у будівлі на території Стрілецького комплексу з адміністративними приміщеннями навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України.

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Як повідомляє прес-служба ДНСНС України, у приміщенні, де виникла пожежа, знаходився стрілецький тир. Рятувальники винесли із приміщення патрони та стрілецьку зброю. Вогнеборці також завадили поширенню вогню на приміщення гуртожитку, розташованого поруч. З метою гарантування безпеки, із гуртожитку евакуювали 120 мешканців.

Зазначається, що повідомлення про пожежу на вулиці Клепарівська, 39а надійшло до ДСНС о 02:26 ночі. До місця події негайно направили пожежно-рятувальні підрозділи, які на місці встановили, що горить покрівля по всій площі приміщення. Площа будівлі складає 4 400 кв.м.

До ліквідації пожежі залучили 127 рятувальників та 21 одиницю спецтехніки. Пожежу було локалізовано о 05:35, а о 07:51 її повністю ліквідували.

Причина виникнення горіння встановлюється. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Раніше повідомлялось, що 28 травня, поблизу кінцевої зупинки на проспекті Червоної Калини у Львові вщент згоріла маршрутка.