Неспокійна Херсонщина: у Новій Каховці на ринку виявили вибухівку

Спеціалісти вибухово-технічного відділу обласного главку поліції знешкодили саморобну гранату.

У Новій Каховці 10 червня на міському ринку виявили саморобну вибухівку.

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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.

Повідомлення від місцевої жительки надійшло правоохоронцям о 7:00.

Жінка розповіла, що на вулиці біля магазину, в якому вона працює на міському ринку, знаходиться невідомий підозрілий предмет.

Слідчо-оперативна група з'ясувала, що предмет зовні нагадує саморобний вибуховий пристрій. Поліцейські оточили місце події і відвели громадян на безпечну відстань.

Спеціалісти вибухово-технічного відділу обласного главку поліції знешкодили основну частину пристрою. Залишки предмета були відправлені до експертно-криміналістичного центру на дослідження.

Попередня правова кваліфікація події – ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України "Хуліганство".

Поліція вживає заходів зі встановлення особи зловмисника, причетного до події. Тривають першочергові слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 червня, в Сумах п'яний чоловік у балаклаві кинув гранату в натовп в нічному клубі, постраждали 9 осіб. Розпочато слідство за 4 статтями КК.