Неспокійна Херсонщина: у Новій Каховці на ринку виявили вибухівку
У Новій Каховці 10 червня на міському ринку виявили саморобну вибухівку.
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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.
Повідомлення від місцевої жительки надійшло правоохоронцям о 7:00.
Жінка розповіла, що на вулиці біля магазину, в якому вона працює на міському ринку, знаходиться невідомий підозрілий предмет.
Слідчо-оперативна група з'ясувала, що предмет зовні нагадує саморобний вибуховий пристрій. Поліцейські оточили місце події і відвели громадян на безпечну відстань.
Спеціалісти вибухово-технічного відділу обласного главку поліції знешкодили основну частину пристрою. Залишки предмета були відправлені до експертно-криміналістичного центру на дослідження.
Попередня правова кваліфікація події – ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України "Хуліганство".
Поліція вживає заходів зі встановлення особи зловмисника, причетного до події. Тривають першочергові слідчі дії.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 червня, в Сумах п'яний чоловік у балаклаві кинув гранату в натовп в нічному клубі, постраждали 9 осіб. Розпочато слідство за 4 статтями КК.