Вибух у нічному клубі в Сумах: кількість постраждалих зросла до 9 осіб

Серед постраждалих, що потребували госпіталізації, була 20-річна дівчина.

У Сумах кількість постраждалих внаслідок вибуху гранати в нічному клубі «Луна» зросла до дев’яти осіб, з них семеро госпіталізовані.

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Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник управління охорони здоров’я Сумської облдержадміністрації Сергій Бутенко.

За його інформацією, виклик на спецлінію «103» надійшов сьогодні о 5.58. На місце надзвичайної події виїжджали 5 бригад «швидкої допомоги», а в результаті вибуху були госпіталізовані семеро відвідувачів закладу віком від 20 до 34 років, у тому числі одна 20-річна дівчина.

«Двоє постраждалих госпіталізовані до Сумської міської лікарні №5 у задовільному стані, інші – до обласної клінічної лікарні. Їх стан характеризується як середнього ступеню тяжкості. Важких осколкових поранень немає», – зазначив посадовець.

Він також уточнив, що п’ятеро постраждалих розміщені в різних відділеннях обласної клінічної лікарні – офтальмологічному, травматологічному, торакальному та судинної хірургії. З ними у двох операційних працюють хірурги та судинні хірурги.

У постраждалої дівчини діагностовано пошкодження повік та ока, з нею працюють офтальмологи. В інших пацієнтів – пошкодження м’яких тканин, травматичні переломи фаланг пальців та інші пошкодження.

«Наразі підстав говорити про те, що життя когось із них знаходиться під загрозою, немає. Крім семи госпіталізованих, за медичною допомогою звернувся також охоронець закладу та ще один відвідувач. Вони будуть лікуватися амбулаторно», – розповів Бутенко.

Як повідомляв УНІАН, у Сумах правоохоронці в рамках кримінального провадження з’ясовують обставини вибуху сьогодні близько 05:35 гранати Ф-1 в нічному клубі «Луна». Молодий чоловік, на голові у якого була балаклава, увійшов у хол клубу, зірвав чеку та кинув у натовп гранату. Після цього відразу намагався втекти, однак був затриманий охоронцями нічного клубу в сусідньому дворі.

Раніше повідомлялось про вісьмох постраждалих.