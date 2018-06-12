На Закарпатті жінка через ревнощі зарубала чоловіка сокирою - поліція

За даними поліції, жінка вбила чоловіка сокирою та намагалася приховати злочин.

У селі Верхній Студений Міжгірського району Закарпатської області поліція затримала 27-річну місцеву жительку за підозрою у вбивстві через ревнощі 32-річного чоловіка.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції у Закарпатській області, в неділю, 10 червня, о 23:58 на лінію «102» надійшла інформація про виявлення на узбіччі дороги тіла чоловіка.

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На місце події прибула слідчо-оперативна група, якій пояснили, що чоловіка біля свого будинку виявила 27-річна жінка. Тіло мало явні ознаки насильницької смерті, його направили на експертизу.

Слідчі встановили, що загиблий – 32-річний житель Сколівського району Львівської області. Спеціалісти кінологічного центру ГУНП знайшли знаряддя вбивства – сокиру.

«У ході слідства поліція встановила, що чоловіка на ґрунті ревнощів вбила жінка, яка нібито і виявила тіло», - йдеться у повідомленні.

Жінці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 115 ККУ. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Її затримано в порядку ст. 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Слідство у справі триває.