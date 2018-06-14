Нардеп Шахов потрапив у ДТП (фото)

13:19, 14 червня 2018
Інциденти
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Шахов потрапив у ДТП / фото pl.npu.gov.ua

У Полтавській області сьогодні близько 2.30 в селі Пишне Лубенського району на автодорозі «Київ-Харків» сталася дорожньо-транспортна подія за участю автомобілів Toyota Land Cruiser і Ford.

За даними Полтавського обласного управління поліції, на автодорозі сталося зіткнення позашляховика Toyota під керуванням 46-річного жителя Києва з автомобілем Ford.

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Унаслідок зіткнення 28-річний водій автомобіля Ford дістав тяжкі травми і був доставлений до місцевої лікарні.

Правоохоронці вирішують питання про початок досудового розслідування за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що завдало тяжкого тілесного пошкодження) Кримінальну кодексу України.

Як уточнило УНІАН джерело в обласному управлінні поліції, в автомобілі Toyota, який зіткнувся зі стоячим автомобілем Ford, на пасажирському сидінні перебував народний депутат Сергій Шахов (депутатська група «Воля народу»).

фото pl.npu.gov.ua

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Теги: #ДТП#нардеп#Полтавщина