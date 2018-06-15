В Одесі бездомного закидали камінням підлітки і забив до смерті батько одного з дітей

Повідомляється, що діти-підлітки заради забави кидали камінням у бездомних.

У Старобазарному сквері Одеси в результаті жорстоких побоїв помер безпритульний чоловік. Трагедія сталася увечері 13 червня, проте стало відомо про неї лише зараз.

За словами очевидців, і дану інформацію підтвердило виданню "048" джерело в поліції, діти-підлітки заради забави кидали камінням у бездомних.

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Як повідомляється, один з них поскаржився батькові 10-річного хлопчика, а тато відреагував неадекватно. Батько хлопчика став бити безхатченка, який просив пощади, на очах матері дитини та інших дітей.

В результаті бездомний від отриманих побоїв помер на місці події. Він був зовсім молодим хлопцем.

У поліції обіцяють повідомити подробиці кричущого інциденту пізніше, в даний момент слідчі дії тривають.

Як повідомляв УНІАН, у Києві поліція затримала двох з трьох "відморозків", які напали на молоду людину в супермаркеті "Сільпо" на метро "Лук'янівська".