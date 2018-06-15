На Рівненщині внаслідок сутички із бурштинокопачами постраждало 8 поліцейських

Правоохоронці намагалися заспокоїти натовп невдоволених людей, які перекрили автодорогу «Київ-Ковель».

У Рівненській області 15 червня внаслідок сутички з нелегальними бурштинокопачами, які перекривали міжнародну трасу «Київ-Ковель», постраждало 8 поліцейських.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненської області, 15 червня, близько 12-ї години, поблизу села Федорівка Сарненського району понад 150 місцевих жителів, невдоволених діями правоохоронців у протидії незаконному видобутку бурштину-сирцю, перекрили автодорогу «Київ-Ковель».

«Протестувальники поводили себе агресивно. Поліцейські, які забезпечували охорону публічної безпеки, намагалися вгамувати розлючений натовп протестувальників, однак ті почали шарпати правоохоронців, кидати у них каміння. Один із чоловіків вибив у поліцейського відеокамеру, після чого виник конфлікт. Під час сутички тілесні ушкодження отримали восьмеро працівників поліції», - зазначається в повідомленні прес-служби поліції Рівненської області.

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За фактами умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень під час виконання службових обов'язків та перекриття транспортних комунікацій слідчі відкрили кримінальні провадження за частиною 2 статті 345 (передбачає покарання обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк) та частиною 1 статтею 279 Кримінального кодексу України (карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років).

Акція з перекриття траси тривала близько години.

Як свідчать очевидці події, внаслідок перекриття траси по обидва боки дороги утворилася черга вантажівок завдовжки понад 500 метрів.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня у Рівненській області понад 50 бурштинокопачів вчинили опір поліцейським під час виконання ними службових обов’язків, двоє з правоохоронців постраждали.