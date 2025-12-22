Погода трохи порадує снігом.

У період з 23 до 27 грудня у Києві та в Київській області погода поступово набуватиме зимового характеру.

Як повідомляє Український гідрометеорологічний центр, в ці дні переважатиме північний процес, тому "зимовий подих відчутнішим буде по температурі, а не в опадах".

Так, 23 грудня вдень холодний атмосферний фронт з півночі зумовить місцями невеликий мокрий сніг. Температура ще не зазнає відчутних змін.

Відео дня

"Після проходження фронту вторгатиметься свіжий холод, тиск зростатиме, тому 24 та 25 грудня в полі високого тиску опадів не чекаємо, проте розраховуємо на зниження температури 24 грудня вночі до 7-12° морозу, вдень до 3-8° морозу", – йдеться у повідомленні.

Водночас 25 грудня вночі ще буде холодно, температура вдень – 1-6 градусів морозу. 26-27 грудня часом буде невеликий сніг, очікується послаблення морозу.

Погода в Україні

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня по всій Україні очікується похмура та холодна погода. Температура вдень – в межах -1°...+2°. На Закарпатті та в південних областях буде тепліше на кілька градусів. По всій країні, крім південного сходу, – невеликий мокрий сніг.

У Києві 23 грудня буде хмарно. Температура повітря вночі – 1 градус морозу, а вдень – 1 тепла. Крім того, прогнозується мокрий сніг.

Вас також можуть зацікавити новини: