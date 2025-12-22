Цифрове посвідчення та зручніший доступ до сервісів: що нового у 'Армія+'

Понад мільйон військових авторизовані в "Армія+".

Застосунок "Армія+" отримав нові функції, зокрема посвідчення захисника, інформаційну стрічку "Пульс", а також розділ сповіщення та оновлений дизайн і навігацію, які спрощують доступ до найпопулярніших сервісів.

Як повідомило Міністерство оборони України, одним із ключових оновлень стало розширення функціоналу "Армія ID". Тепер у ньому доступний не лише унікальний 9-значний ID-номер для подання рапортів, а й посвідчення захисника чи захисниці для підтвердження статусу військовослужбовців.

Наголошується, що посвідчення не замінює паперові військово-облікові документи, але допоможе під час перевірок, зокрема на блокпостах. "В "Армія ID" відтепер є фото та базова інформація за QR-кодом, відсканувавши який представники ТЦК та СП або ВСП можуть отримати дані про військовослужбовця чи військовослужбовицю", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Окрім посвідчення, в "Армія+" було запущено інформаційну стрічку "Пульс" з поясненнями прав та можливостей, практичними порадами та корисним досвідом для військовослужбовців. Наприклад, яка відпустка гарантована їм та як розрахувати надбавку за бойову вислугу років.

Також було оновлено дизайн та навігацію застосунку. "Тепер рапорти, навчання та інші функції зібрані в розділі "Сервіси", а найпопулярніші Плюси винесені вгору для швидкого доступу", - розповіли у МОУ.

Крім того, з’явився розділ сповіщень, який дозволяє відстежувати важливі повідомлення та статуси рапортів за весь час.

"Армія+" вже є ключовим цифровим інструментом у щоденній службі: 70% військових частин використовують рапорти в застосунку, а загалом підписано понад 1,2 мільйона рапортів. Серед найпопулярніших - на щорічну відпустку, оздоровлення, а також на отримання довідки Ф5", - зазначили у міністерстві.

Як зазначив міністр оборони України Денис Шмигаль, уже понад мільйон військових авторизовані в "Армія+", а близько пів мільйона користуються застосунком регулярно.

Додаток "Резерв+" - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше премʼєр-міністр України Юлія Свириденко зауважила, що електронний документ у додатку "Резерв+" стає основним для військовозобов'язаних. Для тих, кому потрібна паперова версія документа, є можливість видрукувати його у форматі PDF самостійно. Також є можливість отримати видрук документа в територіальному центрі комплектування.

За словами Свириденко, перехід на електронний документ зменшує ризики його втрати чи підробки, а також спрощує процеси військового обліку.

Вас також можуть зацікавити новини: