Раніше країна-агресорка відмовилася від Різдвяного перемирʼя.

Президент Володимир Зеленський попередив, що Російська Федерація може здійснити масовану атаку по Україні на Різдво, 25 грудня. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав журналістам під час виступу з нагоди Дня працівників дипломатичної служби.

Президент відзначив, що американці і німці дуже хотіли, аби було запроваджено Різдвяне перемир'я. Він додав, що це завжди є сигналом про те, що сторони хочуть знайти якийсь дипломатичний рух. Проте росіяни відмовилися від такого перемирʼя.

Як додав Зеленський, нічого нового у такому кроці країни-агресорки немає, бо "руські" одразу сказали: "Ні, ми нічого такого не хочемо".

"Питання не в тому, що вони цього не хочуть. Нам це зрозуміло. Проблемне питання в тому, що коли Росія каже: "Різдвяного перемир'я не буде", я вважаю, що це те, що вони завжди говорять... Я попросив після цих сигналів максимально посилитись нашу розвідку, і зрозуміти – де ми знаходимось. Ми розуміємо, що якраз в ці дні вони можуть саме на наше Різдво зробити якісь масовані удари", – відзначив Зеленський.

Президент зауважив, що провів засідання Ставки, на якому розглядались питання захисту українських міст і сіл 24-25 грудня.

"На це треба звернути увагу. Безпосередньо, військові повинні звернути увагу. Захищати вони можуть. Це дуже непросто, бо дефіцит ППО є, на жаль", – додав Зеленський.

Водночас Україна працює над укладанням контрактів на закупівлю десятків систем протиповітряної оборони, у тому числі систем "Петріот".

Загроза атаки РФ по Україні

Раніше експерт із систем радіоелектроніки та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів, що російські окупанти накопичили близько 2 тисяч безпілотників. З них близько 1400 одиниць – ударні дрони типу "Шахед".

За словами фахівця, тут не враховані резерви ворога. На його думку, ці дрони РФ може використати у 2-3 масованих ударів або розподілити рівномірно у зимовий період.

Варто зазначити, що у попередні роки повномасштабної війни проти України РФ завдавала атак по українських містах у період зимових свят.

