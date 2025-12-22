Президент Володимир Зеленський попередив, що Російська Федерація може здійснити масовану атаку по Україні на Різдво, 25 грудня. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав журналістам під час виступу з нагоди Дня працівників дипломатичної служби.
Президент відзначив, що американці і німці дуже хотіли, аби було запроваджено Різдвяне перемир'я. Він додав, що це завжди є сигналом про те, що сторони хочуть знайти якийсь дипломатичний рух. Проте росіяни відмовилися від такого перемирʼя.
Як додав Зеленський, нічого нового у такому кроці країни-агресорки немає, бо "руські" одразу сказали: "Ні, ми нічого такого не хочемо".
"Питання не в тому, що вони цього не хочуть. Нам це зрозуміло. Проблемне питання в тому, що коли Росія каже: "Різдвяного перемир'я не буде", я вважаю, що це те, що вони завжди говорять... Я попросив після цих сигналів максимально посилитись нашу розвідку, і зрозуміти – де ми знаходимось. Ми розуміємо, що якраз в ці дні вони можуть саме на наше Різдво зробити якісь масовані удари", – відзначив Зеленський.
Президент зауважив, що провів засідання Ставки, на якому розглядались питання захисту українських міст і сіл 24-25 грудня.
"На це треба звернути увагу. Безпосередньо, військові повинні звернути увагу. Захищати вони можуть. Це дуже непросто, бо дефіцит ППО є, на жаль", – додав Зеленський.
Водночас Україна працює над укладанням контрактів на закупівлю десятків систем протиповітряної оборони, у тому числі систем "Петріот".
Загроза атаки РФ по Україні
Раніше експерт із систем радіоелектроніки та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів, що російські окупанти накопичили близько 2 тисяч безпілотників. З них близько 1400 одиниць – ударні дрони типу "Шахед".
За словами фахівця, тут не враховані резерви ворога. На його думку, ці дрони РФ може використати у 2-3 масованих ударів або розподілити рівномірно у зимовий період.
Варто зазначити, що у попередні роки повномасштабної війни проти України РФ завдавала атак по українських містах у період зимових свят.