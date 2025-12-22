Реліз найдорожчої відеогри в історії зсували вже двічі.

Майк Йорк, колишній аніматор Rockstar Games, який працював над GTA 5 та Red Dead Redemption 2, заявив, що компанія навряд чи ще раз перенесе Grand Theft Auto 6. На його думку, ще одна затримка остаточно вб'є інтерес до проєкту, на який фанати чекають уже багато років.

"Зараз ніхто не шукає інформацію про GTA 6. Усі знають, що новин немає, говорити нічого. Настає момент, коли затримка настільки сильна, що починає викликати в людей гнів", – заявив Йорк в інтерв'ю Esports Insider.

Йорк додав, що добре знайомий із внутрішніми процесами Rockstar, і що співробітники просто "роблять усе, щоб GTA 6 мала якомога кращий вигляд". Очікування неймовірно високі, і на релізі в травні 2026 року проєкт би їх не виправдав.

Реліз GTA 6 запланований на 19 листопада 2026 року. Нещодавно реліз перенесли, причому вже вдруге: раніше вихід відкладали з осені 2025-го на 26 травня 26-го. При цьому керівник Take-Two (власник Rockstar) незадовго до перенесення запевняв, що GTA 6 більше не перенесуть і гра вийде вчасно.

Востаннє Rockstar ділилася даними про GTA 6 у травні 2025 року, незабаром після першого перенесення. Тоді компанія випустила другий трейлер гри, а також розкрила масу деталей про персонажів і локації гри.

Відомо, що Grand Theft Auto 6 почали повноцінно розробляти у 2020-му. Вартість створення гри оцінюють у понад мільярд доларів. Це буде найдорожча відеогра в історії – і потенційно перша гра з цінником 100 доларів.

Нагадаємо, у середині листопаді Rockstar Games звільнила понад 40 осіб з офісів у Великій Британії та Канаді, оскільки ті збиралися створити профспілку. Це, за словами аналітиків, може позначитися на майбутніх змінах у термінах релізу.

УНІАН радив, у що пограти в очікуванні GTA 6 – це найкращі ігри з повною свободою дій. Усі вони, незважаючи на очевидне запозичення у Rockstar, примудрилися зберегти індивідуальність і здатні надовго захопити фанатів жанру.

