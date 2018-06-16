У ресторані в одеському міськсаду сталася пожежа (фото)
15:39, 16 червня 2018Інциденти
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За інформацією пожежників, загорілася покрівля прибудови до ресторану на площі 150 м. кв.
В одеському міськсаду горів ресторан / фото odesa.dsns.gov.ua
Сьогодні о 07:39 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення, що на вул. Гавана на території міського саду сталася пожежа у ресторані.
Як повідомили у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій Одеської області, було встановлено, що загорілася покрівля прибудови до ресторану на площі 150 м. кв.
фото odesa.dsns.gov.ua
"У зв'язку із загрозою розповсюдження вогню на ресторан і територію парку до місця пожежі були спрямовані додаткові сили і засоби. Рятувальники локалізували пожежу о 08:06 та о 08:33 її ліквідували", - йдеться у повідомленні ДСНС.
фото odesa.dsns.gov.ua
Причина пожежі встановлюється. Загиблих і постраждалих немає.
Як повідомляв УНІАН, у ніч на 13 червня у передмісті Львова, в селі Сокільники, повністю згорів ресторан.
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