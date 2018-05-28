Молоді і дурні: у Києві підлітки-зачепери каталися на даху вагону метро (відео)

Минулого року подібна розвага забрала в київському метро життя людини.

У київському метро були помічені молоді люди, які каталися на даху вагона метро, наражаючи своє життя на величезний ризик.

Відео з «розвагою» зачеперів опубліковано на сторінці проекту "Київ оперативний" у Facebook.

Нагадаємо, минулого року в Київському метро на перегоні "Лівобережна" – "Дарниця" загинув зачепер, який також знаходився на даху поїзда. У Київському метрополітені пасажирів закликали не порушувати правил поведінки в метро і цінувати своє життя.