ДТП у Рівненській області: до лікарні потрапили шестеро дітей (фото)

16:57, 17 червня 2018
Інциденти
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Водій "Volkswagen Passat" не впорався з керуванням і наїхав на дерево / фото rv.npu.gov.ua

На Рівненщині 16 червня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю легковика до лікарні з травмами потрапило шестеро дітей та водій машини.

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Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненської області, ДТП сталася у селищі Мізоч Здолбунівського району. 29-річний водій автомобіля «Volkswagen Passat», з невідомих поки причин не впорався з керуванням та наїхав на дерево.

У салоні легковика перебували шестеро дітей. Усіх їх госпіталізували до лікарні: 9-річну дівчинку із Дніпра — із забоями, переломом щелепи та струсом мозку, 5-річну жительку міста Здолбунів — із закритою черепно-мозковою травмою, 16-річного жителя Здолбунова — із травмою гомілки, двох 15-річних хлопчиків доставили до лікарні із забоями ніг, а у 17-річного здолбунівчанина діагностували забій хребта. Усі потерпілі — діти знайомих і родичів водія, який теж отримав тілесні ушкодження у вигляді політравми, ушкодження ключиці, внутрішніх органів.

фото rv.npu.gov.ua
фото rv.npu.gov.ua

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Слідчі встановлюють усі обставини ДТП, також чи був водій тверезим.

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Теги: #діти#ДТП