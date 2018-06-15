Масштабна ДТП у Києві паралізувала рух жвавим проспектом (фото)
23:15, 15 червня 2018Інциденти
801 0
Величезна пробка утворилася від Шулявки до проспекту академіка Палладіна.
Сильно постраждала жінка-пасажир Mercedes / фото dtp.kiev.ua
Масштабне ДТП з постраждалими сталося ввечері в Києві на перетині пр. Перемоги та вул. Вернадського.
Читайте такожНардеп Шахов потрапив у ДТП (фото)
Як повідомляє спільнота dtp.kiev.ua на своїй сторінці в Facebook, аварія на багато годин заблокувала рух проспектом.
«Фуру розвернуло поперек дороги. Водій стверджує, що його підрізали. Дуже сильно постраждала жінка-пасажир Mercedes. Її витягли з машини, на місці була надана перша медична допомога, після чого постраждалу госпіталізували», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок ДТП утворилася величезний затор від Шулявки до проспекту Палладіна.
фото dtp.kiev.ua
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter