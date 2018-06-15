Масштабна ДТП у Києві паралізувала рух жвавим проспектом (фото)

23:15, 15 червня 2018
Інциденти
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Сильно постраждала жінка-пасажир Mercedes / фото dtp.kiev.ua

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Як повідомляє спільнота dtp.kiev.ua на своїй сторінці в Facebook, аварія на багато годин заблокувала рух проспектом.

«Фуру розвернуло поперек дороги. Водій стверджує, що його підрізали. Дуже сильно постраждала жінка-пасажир Mercedes. Її витягли з машини, на місці була надана перша медична допомога, після чого постраждалу госпіталізували», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ДТП утворилася величезний затор від Шулявки до проспекту Палладіна.

фото dtp.kiev.ua

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Теги: #Київ#ДТП