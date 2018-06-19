У Кривому Розі затримали ймовірного маніяка, який тримав у страху ціле місто - ЗМІ

Наразі поліція проводить обшуки.

У Кривому Розі Дніпропетровської області правоохоронці затримали чоловіка, підозрюваного у скоєнні серії тяжких злочинів.

"Маніяк нападав на дівчат, душив і ґвалтував. Також є ознаки його причетності й до інших серійних злочинних епізодів, де потерпілі - жінки легкої поведінки", - розповіло джерело "Обозревателя" у правоохоронних органах.

24 травня близько 21.00 на стадіоні біля гуртожитку медколеджу злочинець напав на дівчину. Вона знепритомніла, а отямившись, виявила зникнення мобільного телефона та особистих речей.

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27 травня у парку ім. Богдана Хмельницького виявили тіло 17-річної студентки економічного вишу без спідньої білизни. На тілі були сліди зґвалтування та задушення. З місця злочину зникли кросівки і джинси вбитої.

7 червня близько 23.00, на території 2-ї міської лікарні Кривого Рогу було скоєно напад на 18-річну дівчину. Невідомий душив потерпілу, через що вона знепритомніла. Коли дівчина прийшла в себе, з одягу на ній була тільки блуза. З місця злочину також зник рюкзак з особистими речами потерпілої.

14 червня біля лікарні виявили тіло 21-річної дівчини без одягу зі слідами удушення.

Місцеві жителі в соцмережах повідомляли ще про кілька випадків нападів на жінок.

У поліції Кривого Рогу не відкидали, що двох дівчат в місті міг убити один і той же чоловік. 14 червня тимчасовий виконувач обов'язків начальника Криворізького відділку поліції Микола Верповський заявив, що між останнім убивством поруч з лікарнею і стався в парку є спільні риси.