У харківській міськраді конфлікт - невідомі кинули в будівлі димову шашку

Мер Харкова Геннадій Кернес попросив закрити двері сесійної зали, аби туди не потрапив дим.

Невідомі в балаклавах кинули димову шашку в будівлі Харківської міської ради.

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Про це повідомляє місцеве видання Newsroom. Відзначається, що сьогодні перед початком сесії в будівлі мерії відбувся конфлікт.

Після того, як у міськраді запалили димову шашку, мер Харкова Геннадій Кернес попросив закрити двері, щоб дим не потрапив до зали.

"А що міліція робить? Вони шашки пронесли, кидають їх, меблі кидають", - заявив Кернес.

Судячи з фото з місця події, учасники інциденту прийшли на місце з символікою партії "ВО "Свобода".