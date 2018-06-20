У харківській міськраді конфлікт - невідомі кинули в будівлі димову шашку

11:15, 20 червня 2018
Інциденти
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У Харківській міськраді вранці було неспокійно / Facebook - Pavel Velitskiy

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Про це повідомляє місцеве видання Newsroom. Відзначається, що сьогодні перед початком сесії в будівлі мерії відбувся конфлікт.

Після того, як у міськраді запалили димову шашку, мер Харкова Геннадій Кернес попросив закрити двері, щоб дим не потрапив до зали.

"А що міліція робить? Вони шашки пронесли, кидають їх, меблі кидають", - заявив Кернес.

Судячи з фото з місця події, учасники інциденту прийшли на місце з символікою партії "ВО "Свобода".

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Теги: #конфлікт#Харьков#Кернес