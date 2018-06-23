У Києві під час конвоювання втік раніше судимий аферист

До пошуків зловмисника залучені всі наряди столичних правоохоронців, орієнтування передані в інші регіони.

У Києві сьогодні під час конвоювання втік з-під варти раніше судимий аферист.

Як повідомили УНІАН у Відділ комунікації поліції Києва, Дніпровським управлінням поліції розшукується Бурлаку Олександр Сімон, 1986 р.н., який 23 червня скоїв втечу з-під варти.

Чоловік - раніше судимий Луцьким міськрайонним судом Волинської області за скоєння шахрайства та підробку документів.

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У рамках кримінального провадження, що перебуває у провадженні Дніпровського управління поліції, підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 (шахрайства) Кримінального кодексу України.

Зловмисник є шлюбним аферистом, він знайомився із жінками і обкрадав їх: у родини однієї потерпілої видурив 60 тис. дол.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом втечі з-під варти (ст. 393 ККУ). Крім того, призначене службове розслідування щодо дій поліцейських, які здійснювали конвоювання.