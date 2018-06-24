В Одесі під час пожежі у висотному житловому будинку згоріли всі щитові й електричні кабелі (фото, відео)

Загиблих і постраждалих немає.

В Одесі під час пожежі у висотному житловому будинку згоріли всі щитові й електричні кабелі по всій висоті будівлі і в підземному паркінгу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, 24 червня о 00.20 в службу порятунку «101» надійшло повідомлення про загорання щитової на 11-му поверсі 16-поверхового житлового будинку на вулиці Дюківській.

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«На місце виклику через 6 хвилин прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи і в ході проведеної розвідки встановили загоряння ліній електропередач у кабельних каналах по всій висоті будівлі», - йдеться в повідомленні.

Рятувальники ліквідували пожежу близько 1.50. Відзначається, що в результаті вогнем знищено електричні кабелі в шахті електроживлення і пошкоджена шахта електричних комунікацій по всій висоті будівлі з підземним паркінгом.

Під час ліквідації пожежі врятовано 17 людей й евакуйовано ще більш як 20 мешканців маршовими сходами ланками газодимозахисної служби. Загиблих і постраждалих немає. Надано психологічну допомогу постраждалим громадянам.

До ліквідації пожежі залучалися 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки і 51 людина особового складу.

Передбачається, що причиною пожежі став аварійний режим роботи електромережі.

Наразі встановлюються обставини і причини загоряння.