У колишнього військового, який влаштував вибух у будинку на Сумщині, знайшли ще п`ять гранат у консервах

Чоловік, який продав затриманому будинок, повідомив поліції, що там колишній військовий може ховати гранати.

У місті Глухів Сумської області у колишнього військового, який підірвав бойову гранату в під’їзді житлового будинку, поліція знайшла ще п’ять гранат.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Сумської області, правоохоронці вилучили у зловмисника два корпуси від гранат Ф-1, два – від гранат РГД-5, корпус гранати РГМ та п’ять запалів до них, а стосовно їхнього власника відкрили ще одне кримінальне провадження та з’ясовують джерело походження боєприпасів, а також мету їх зберігання.

У главку нагадали, що 23 червня у Глухові колишній військовослужбовець підірвав бойову гранату в під‘їзді житлового будинку, і подія набула неабиякого резонансу.

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«Тож коли на спецлінію «102» зателефонував житель Кролевця і розповів, що затриманий за цей злочин чоловік може зберігати подібні боєприпаси в нещодавно купленому у нього будинку, на вказану адресу негайно виїхала слідчо-оперативна група Кролевецького відділення поліції, кінологи та експерти-вибухотехніки», – йдеться у повідомлені.

За інформацією начальника Кролевецького відділення поліції Олега Перехода, під час проведення огляду території садиби та самого домоволодіння в одній із кімнат у шафі для одягу було знайдено ще п’ять гранат та аналогічну кількість запалів.

«Боєприпаси та запали зберігались окремо, в жерстяних банках з-під тушкованого м’яса, загорнуті у пакувальний папір. Слідчі вилучили знайдені кінологами та вибухотехнікам гранати і нині направляють їх на експертизу. За результатами цього дослідження, власне, й буде прийнято подальше процесуальне рішення», – зазначив Переход.

Зараз затриманий перебуває під вартою. Слідчі вже відкрили за виявленим фактом кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами). В тому разі, якщо вину підозрюваного буде доведено, йому загрожує покарання у вигляді ув’язнення строком до 7 років.

Як повідомляв УНІАН, у місті Глухів Сумської області 23 червня о 22.20 на спецлінію «102» від місцевої жительки надійшов дзвінок про те, що в її двоповерховому багатоквартирному будинку стався вибух. Було встановлено, що вибух спричинив розрив бойової фугасної гранати. Ніхто з мешканців будинку тоді не постраждав, лише було пошкоджено вхідні двері, стіни та вікна під’їзду. Поліція затримала колишнього військового. Він у нетверезому стані кинув бойову гранату у будинок через конфлікт із одним із його мешканців. Зловмисника затримали у прядку ст. 208 КПК України.

Як повідомляв УНІАН, раніше було оприлюднено відео підриву гранати у нічному клубі в Сумах.