У зоні відчуження ЧАЕС затримали трьох сталкерів, серед яких - один росіянин (фото)

Потрапити у зону відчуження молодих людей спонукала жага до екстремального туризму та відпочинку.

На території зони відчуження Чорнобильської АЕС співробітники Житомирського прикордонного загону та поліцейські виявили трьох сталкерів.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирського загону Північного регіонального управління Держприкордонслужби України, напередодні молоді люди намагалися потрапити до Чорнобильської зони з метою екстремального туризму.

«В ході реалізації отриманої від дільничного інспектора прикордонної служби відділу «Іванків» інформації прикордонники Житомирського загону спільно з представниками Національної поліції виявили трьох осіб, які незаконно проникли в зону відчуження та зону безумовного (обов’язкового) відселення», - йдеться у повідомленні.

Порушниками законодавства виявились чоловік і жінка - жителі Києва та Хмельницької області, а також громадянин Російської Федерації, який нещодавно в’їхав на територію України через один з пунктів пропуску на Чернігівщині.

«Спонукала молодих людей порушити законодавство України жага до екстремального туризму та відпочинку», - зазначили у відомстві.

Стосовно затриманих складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 (порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.