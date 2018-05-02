У Чорнобильській зоні затримали трьох сталкерів: серед них – любитель екстриму з Росії

Правопорушниками виявились громадянин Російської Федерації, який нещодавно встановленим порядком в’їхав на територію нашої держави, та два громадянина України – жителі Київської і Хмельницької областей.

У Київській області прикордонники Житомирського загону та правоохоронці Національної поліції напередодні виявили трьох сталкерів-туристів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирського загону Північного регіонального управління Держприкордонслужби України, чоловіки намагалися потрапити до Чорнобильської зони з метою екстремального туризму та відпочинку.

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«Учора ввечері співробітники відділу прикордонної служби «Іванків» Житомирського загону спільно з представниками Національної поліції виявили та затримали 3-х осіб, які в обхід контрольних пунктів намагалися проникнути в зону відчуження та зону безумовного (обов'язкового) відселення», - уточнили у відомстві.

Правопорушниками виявились громадянин Російської Федерації, який нещодавно встановленим порядком в’їхав на територію нашої держави, та два громадянина України – жителі Київської і Хмельницької областей.

В ході подальшого з’ясування обставин було встановлено, що ці чоловіки перетнули загороджувальний паркан забороненої зони для екстремального туризму та відпочинку.

Відносно затриманих складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 (порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.