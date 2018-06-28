Заради тисячі гривень і їжі: у Харкові чоловік жорстоко розправився з пенсіонерами і підпалив їх будинок (фото)

Поліція відкрила кримінальні провадження за трьома статтями, зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.

У Московському районі міста Харкова невідомий підпалив будинок пенсіонерів.

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Як повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, пригода сталася вдень 27 червня. При огляді місця події поліцейські виявили 70-річну жінку з тілесними ушкодженнями у вигляді закритої черепно-мозкової травми і тіло 72-річного чоловіка з ножовими пораненнями.

"Потерпіла жінка розповіла поліцейським, що в будинок проник невідомий чоловік, який напав на неї, вдарив по голові, зв'язав і поклав у ванну. Потім він почав шукати в будинку грошові кошти, ювелірні вироби та цінні предмети. Невідомий заволодів грошима в сумі 1200 грн, продуктами харчування і зник з місця події, влаштувавши підпал будинку", - йдеться у повідомленні.

Жінка госпіталізована в лікарню, тіло її загиблого чоловіка направлено в морг для встановлення причин смерті.

Співробітниками ДСНС Харківської області пожежа була ліквідована.

За даним фактом відкрито кілька кримінальних проваджень: за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) і ч. 4 ст. 187 (розбій). Максимальною санкцією вказаних статей є довічне ув'язнення.

Зараз співробітники поліції приймають комплекс необхідних заходів для затримання особи, причетної до скоєння тяжкого злочину.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня в Одеській області невідомі в масках увірвалися в будинок директора дитбудинку, побивши та пограбувавши літнє подружжя.