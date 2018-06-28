Зарізали їхнім кухонним ножем: під окупованим Сімферополем жорстоко вбили кримську татарку з малолітнім сином

Нападник ходив по вулиці і заходив у двори і відкриті двері.

У селі Давидівка під окупованим Сімферополем зарізали 33-річну кримську татарку з восьмирічним сином.

Про це у Facebook повідомив журналіст Шевкет Наматуллаєв.

"Жінка померла на місці, дитину відвезли в лікарню, але не змогли врятувати. У соцмережах повідомляють, що вбивцю спіймали", – написав він.

Читайте такожВ Обухові "на живця" зловили маніяка, який невдало "полював" на жінок у парку (відео)

За словами Наматулаева, нападник ходив по вулиці, заходив у двори і відкриті двері. Цю сім'ю зарізав їх кухонним ножем. Після скоєного зловмисник розбив скло в автомобілі на цій же вулиці і залишив свої криваві відбитки на дверях сусіднього будинку.

На фотографії з імовірним убивцею користувачі мережі розгледіли татуювання, яка за їх переконаннями, видає приналежність чоловіка до фашистських поглядів. Тому припускають, що він міг вчинити вбивство на ґрунті расової нетерпимості.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові чоловік жорстоко розправився з пенсіонерами і підпалив їхній будинок заради тисячі гривень.