У Чугуєві відлюдник помер у заповненій сміттям квартирі, згодом там знайшли ще один труп (відео)

"Наштрикнувши вилами синій пакет, звідки повискакували миші та викотився череп із волоссям", - розповіла шокована сусідка, яка припускає, що так знайшлася дружина чоловіка, яка "пропала років із вісім тому".

У місті Чугуїв на Харківщині люди в одній із п'ятиповерхівок кілька років потерпали від сусіда, який зносив до свого помешкання мотлох, що смердів на весь будинок. Кілька тижнів тому чоловік зник, а сморід із квартири посилився.

Як повідомляє ТСН, поліція у квартирі серед помиїв знайшла напіврозкладене тіло 58- річного господаря, до того ж у кухні був увімкнений газ. Комунальники досі намагаються вичистити сміття з квартири на першому поверсі – третій день поспіль звідти вивозять тонни непотребу. Сморід навколо стоїть нестерпний – із маленької квартири на 20 квадратів вивезли вже три повних сміттєвози усілякого мотлоху.

Сусіди, що разом із комунальниками прибирали засмічену квартиру, під купою мотлоху знайшли ще одне тіло. Жінка, яка бачила все на власні очі, не хоче розмовляти. "У мене температура 39,5. Я не хочу давати інтерв’ю", - пояснила вона. Раніше в соцмережах вона написала, що знайдене тіло було муміфіковане. "Ми просунулися на метр-півтора від вхідних дверей, а минуло хвилин 40, і наштрикнувши вилами синій пакет, звідки повискакували миші та викотився череп із волоссям. Ми припинили розгрібати і викликали поліцію. Нам, мешканцям дому, здається, що це його дружина, яка пропала років із вісім тому", - повідомила очевидець.

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Люди розповідають, що їхній сусід колись справді був одружений, а потім його дружина зникла, і він почав перетворювати квартиру на смітник. "Сварилися, кажуть, розлучатися збиралися. Вона збиралася їхати, потім раз – і нема. Він людей людей цурався, нічний спосіб життя провадив, усе крадькома", - каже сусідка Надія Сергієнко. У поліції підтвердили, що знайдене тіло належить жінці, але хто вона і скільки пролежала – без експертиз говорити зарано. "Доправлено до моргу для з’ясування причин смерті", - розповів заступник начальника відділу поліції м.Чугуїв Дмитро Гринчак. Поліція наразі з’ясовує, чи подавав узагалі хтось заяву про зникнення людини, а мешканці будинку і далі прибирають квартиру та чекають на приїзд санепідемстанції.

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