У Запоріжжі чоловік приютив у домі десятки собак і котів, а 92-річну матір переселив до авто (відео)

Жінка опинилася на межі смерті через те, що довелося жити у старому "Москвичу", поки її син влаштував удома сміттєзвалище та притулок для тварин.

У Запоріжжі 92-річна жінка-інвалід чотири доби ночувала у старому авто. Коли їй стало гірше, вона вибралася звідти і лежала на землі, де її знайшли сусіди.

Як повідомляє ТСН, до жінки прибули медики та поліція. У важкому стані її забрали у лікарню.

Виявилося, що до машини їй довелося перебратися через 65-річного сина. Він вирішив, що так буде краще. Його затримали, але згодом відпустили. Чоловік заборонив поліції та журналістам заходити у дім. За словами сусідів, там він складає купи сміття, а також поселив кілька десятків собак та котів.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Київській області взяли під варту чоловіка, який торгував інтимними фото своєї 13-річної доньки.