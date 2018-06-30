Частини авто розкидало в різні боки: у Києві сталася серйозна ДТП (фото, відео)

10:03, 30 червня 2018
Інциденти
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В результаті ДТП у Києві водій потрапив до лікарні у важкому стані / фото Владислав Кузнєцов / Інформатор

Як повідомляє Інформатор, аварія сталася близько 06:20. За попередньою інформацією, Audi рухалася з боку Деміївської площі по Голосіївському проспекту в бік Одеської площі.

Частини авто розкидало по дорозі і зеленій зоні / фото Владислав Кузнєцов / Інформатор

З невідомої причини автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в стовп, потім зніс огорожу, дерево. Після цього машину відкинуло на протилежний бік дороги, а потім знову на зустрічну смугу. Частини автомобіля і забору розкидані по проїжджій частині та зеленій зоні. Сама Audi отримала серйозні пошкодження. Її капот лежить за межами тротуару.

Водій не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль кидало з боку в бік / фото Владислав Кузнєцов / Інформатор

В результаті ДТП водія у важкому стані госпіталізували до лікарні. Попередньо у нього відкрита черепно-мозкова травма і пошкоджений хребет.

На місці працювала патрульна поліція, медики. Очікують слідчо-оперативну групу. Причина ДТП з'ясовується.

Як повідомляв УНІАН, у Чернівцях бензовоз злетів з дороги і перекинувся, задавивши кабіною водія.

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Теги: #Київ#ДТП