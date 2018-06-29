У Чернівцях бензовоз злетів з дороги і перекинувся, задавивши кабіною водія
У Чернівцях бетоновоз з’їхав з мосту, внаслідок чого водій транспортного засобу загинув на місці пригоди.
Читайте такожУ київському метро пасажир потрапив під потяг і загинув
Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Чернівецької області, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні в обідній час на об’їзній дорозі Чернівців, поблизу мікрорайону Гравітон.
Водій бетоновозу не впорався з керуванням і допустив виїзд транспортного засобу за межі траси, частина якої проходить через міст. За попередньою інформацією, смерть водія настала через те, що його затиснуло в кабіні.
Правоохоронці перекрили рух транспорту на ділянці траси, де сталась ДТП. На місце аварії виїхав автокран, який має підняти бетоновоз.
Як повідомляв УНІАН, у Румунії перекинувся автобус з 60 українцями. В результаті ДТП троє дітей доставили в лікарню, а після огляду відпустили.