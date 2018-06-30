У Чернігові частково підтопленими залишаються 19 вулиць - ДСНС (відео)

Згідно з інформацією, через підтоплення пошкоджені стіни двох житлових будинків.

У Чернігові частково залишаються підтопленими 19 вулиць.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

У відомстві також повідомили, що сталося часткове руйнування стін житлових будинків на вулиці Толстого, 7 та Текстильників, 23, а також часткове руйнування дорожнього покриття біля автомобільного мосту через річку Білоус у Чернігівському районі.

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Водночас у ДСНС додали, що рух дорогою не порушений.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 червня, в результаті інтенсивних опадів у Чернігові сталося підтоплення близько 90 приватних домоволодінь на близько 20-ти вулицях міста.