На Львівщині швидкісний потяг збив на смерть чоловіка

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

На Львівщині, неподалік українсько-польського кордону, швидкісний потяг Інтерсіті+ «Перемишль – Київ» скоїв смертельний наїзд на чоловіка. Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 30 червня близько 16.20, між залізничним перегоном «Мостиська-2» та «Мостиська-1» швидкісний потяг збив на смерть 39-річного мешканця Львова. Читайте такожУ київському метро пасажир потрапив під потяг і загинув Чоловік від отриманих травм загинув на місці події. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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