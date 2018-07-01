На Львівщині швидкісний потяг збив на смерть чоловіка
12:33, 01 липня 2018Інциденти
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Правоохоронці встановлюють всі обставини події.
На Львівщині швидкісний потяг збив на смерть чоловіка / фото УНІАН
На Львівщині, неподалік українсько-польського кордону, швидкісний потяг Інтерсіті+ «Перемишль – Київ» скоїв смертельний наїзд на чоловіка.
Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 30 червня близько 16.20, між залізничним перегоном «Мостиська-2» та «Мостиська-1» швидкісний потяг збив на смерть 39-річного мешканця Львова.
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Чоловік від отриманих травм загинув на місці події.
Правоохоронці встановлюють всі обставини події.
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