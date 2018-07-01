На Прикарпатті загорівся потяг, пасажири стрибали з вікон (відео)
13:14, 01 липня 2018Інциденти
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Наразі невідомо, що могло стати причиною загорання.
На переїзді у Коломиї горів пасажирський потяг / Скріншот видео - Facebook - dtp.kiev.ua
У місті Коломия (Івано-Франківська область) загорівся приміський потяг, пасажири рятувались від диму та вогню, вистрибуючи з вікон.
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Як повідомляється у Facebook проекту dtp.kiev.ua, інцидент стався на переїзді в районі вулиць Галицький шлях-Коломийська.
На місці працювали бійці ДСНС та бригади швидкої допомоги.
Наразі невідомо, що могло стати причиною загорання.
Раніше повідомлялось, що на Львівщині, неподалік українсько-польського кордону, швидкісний потяг Інтерсіті+ «Перемишль – Київ» скоїв смертельний наїзд на чоловіка.
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