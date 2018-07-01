На Прикарпатті загорівся потяг, пасажири стрибали з вікон (відео)

Наразі невідомо, що могло стати причиною загорання.

У місті Коломия (Івано-Франківська область) загорівся приміський потяг, пасажири рятувались від диму та вогню, вистрибуючи з вікон.

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Як повідомляється у Facebook проекту dtp.kiev.ua, інцидент стався на переїзді в районі вулиць Галицький шлях-Коломийська.

На місці працювали бійці ДСНС та бригади швидкої допомоги.

Наразі невідомо, що могло стати причиною загорання.

Раніше повідомлялось, що на Львівщині, неподалік українсько-польського кордону, швидкісний потяг Інтерсіті+ «Перемишль – Київ» скоїв смертельний наїзд на чоловіка.