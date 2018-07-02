Викрадення бізнесмена із Житомира: у поліції висунули версію мотиву злочину

Наприкінці червня до поліції звернувся підприємець, який заявив, що троє невідомих вимагали від нього переоформити на них нерухоме майно.

На Житомирщині поліція розглядає версію, що бізнесмена було викрадено через борги.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій поліції Житомирської області.

"За попередньою інформацією, мотивом злочину стали боргові зобов’язання", - йдеться у повідомленні. У поліції також поінформували, що організатор викрадення бізнесмена – 30-річний житель м. Василькова Київської області. Коли зловмисники напали на бізнесмена у Києві, з його орендованого помешкання вони забрали усі кошти. Поліцейські вживають заходи для затримання й інших учасників злочину.

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Досудове розслідування обставин події проводиться за кількома статтями Кримінального кодексу – ч. 3 ст. 189 (вимагання), ч. 2 ст. 187 (розбій), ч.2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Санкції статтей передбачають відповідальність у вигляді ув’язнення на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня уночі житомирські поліцейські затримали у Київській області двох осіб, підозрюваних у викраденні та незаконному утриманні з метою здирництва підприємця - 32-річного жителя Житомирської області. Зловмисників почали розшукувати після звернення підприємця, який заявив, що троє невідомих упродовж кількох днів утримували його у гаражі та вимагали переоформити на них нерухоме майно. Уранці 30 червня йому вдалося втекти та звернутися до поліції.