Викрадення бізнесмена із Житомира: у поліції висунули версію мотиву злочину
На Житомирщині поліція розглядає версію, що бізнесмена було викрадено через борги.
Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій поліції Житомирської області.
"За попередньою інформацією, мотивом злочину стали боргові зобов’язання", - йдеться у повідомленні. У поліції також поінформували, що організатор викрадення бізнесмена – 30-річний житель м. Василькова Київської області. Коли зловмисники напали на бізнесмена у Києві, з його орендованого помешкання вони забрали усі кошти. Поліцейські вживають заходи для затримання й інших учасників злочину.
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Досудове розслідування обставин події проводиться за кількома статтями Кримінального кодексу – ч. 3 ст. 189 (вимагання), ч. 2 ст. 187 (розбій), ч.2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Санкції статтей передбачають відповідальність у вигляді ув’язнення на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна.
Як повідомляв УНІАН, 1 липня уночі житомирські поліцейські затримали у Київській області двох осіб, підозрюваних у викраденні та незаконному утриманні з метою здирництва підприємця - 32-річного жителя Житомирської області. Зловмисників почали розшукувати після звернення підприємця, який заявив, що троє невідомих упродовж кількох днів утримували його у гаражі та вимагали переоформити на них нерухоме майно. Уранці 30 червня йому вдалося втекти та звернутися до поліції.