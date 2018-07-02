У Луцьку ветеран-афганець вчинив самогубство на очах у побратимів (фото)
17:26, 02 липня 2018Інциденти
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Чоловік вдарив себе ножем у груди.
Чоловік вдарив себе ножем у груди / Фото facebook.com/volyntv
У Луцьку ветеран-афганець на очах у своїх побратимів із обласного осередку Спілки ветеранів Афганістану вчинив самогубство.
Цей факт кореспонденту УНІАН підтвердили у секторі комунікації ГУ Нацполіції у Волинській області.
Чоловік вдарив себе ножем у груди / Фото facebook.com/volyntv
Згідно із повідомленням поліції, це сталося сьогодні, приблизно о 15.00 у приміщенні Волинської обласної організації Української Спілки ветеранів Афганістану. Чоловік вдарив себе ножем у груди.
Відомості внесені до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні злочини та ніші події.
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На місці працює слідчо-оперативна група.
Як повідомляв УНІАН, раніше у Києві військовий у відставці двічі підряд не зумів покінчити з собою.
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