У Луцьку ветеран-афганець вчинив самогубство на очах у побратимів (фото)

Чоловік вдарив себе ножем у груди.

У Луцьку ветеран-афганець на очах у своїх побратимів із обласного осередку Спілки ветеранів Афганістану вчинив самогубство.

Цей факт кореспонденту УНІАН підтвердили у секторі комунікації ГУ Нацполіції у Волинській області.

Згідно із повідомленням поліції, це сталося сьогодні, приблизно о 15.00 у приміщенні Волинської обласної організації Української Спілки ветеранів Афганістану. Чоловік вдарив себе ножем у груди.

Відомості внесені до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні злочини та ніші події.

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На місці працює слідчо-оперативна група.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Києві військовий у відставці двічі підряд не зумів покінчити з собою.