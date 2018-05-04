У Києві військовий у відставці двічі підряд не зумів покінчити з собою (відео)

06:28, 04 травня 2018
Інциденти
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Вистріл у рот із травматичної зброї виявився несмертельним, а стрибку з висоти завадив патрульний / Кадр з відео ТСН

У Києві 64-річний чоловік намагався застрелитись із травматичної зброї, але куля застрягла у піднебінні. Він не розцінив це як знак, щоб передумати, і, прийшовши до тями, спробував вистрибнути з балкону. Але і так у нього не вийшло піти з життя - поруч уже перебували медики та патрульні, блискавична реакція одного з яких його врятувала.

Як повідомляє ТСН, чоловік - колишній військовий. Його доправили до лікарні.

У поліції кажуть, що останні півроку киянин знаходився в депресії. Сусіди цим випадком здивовані, родину називають порядною. "За ним службовий автомобіль приїздив, завжди в білій сорочці ходив", - пригадують вони. І додають, що нещодавно в чоловіка буцімто почалися проблеми зі здоров’ям.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Миколаївщині службовий собака знайшов зниклу дитину, що готувалась до самогубства.

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Теги: #самогубство військового#самогубство у Києві