У Києві військовий у відставці двічі підряд не зумів покінчити з собою (відео)

64-річний чоловік перебував у депресії, але перейти останню межу йому не дали випадковість та патрульний.

У Києві 64-річний чоловік намагався застрелитись із травматичної зброї, але куля застрягла у піднебінні. Він не розцінив це як знак, щоб передумати, і, прийшовши до тями, спробував вистрибнути з балкону. Але і так у нього не вийшло піти з життя - поруч уже перебували медики та патрульні, блискавична реакція одного з яких його врятувала.

Як повідомляє ТСН, чоловік - колишній військовий. Його доправили до лікарні.

У поліції кажуть, що останні півроку киянин знаходився в депресії. Сусіди цим випадком здивовані, родину називають порядною. "За ним службовий автомобіль приїздив, завжди в білій сорочці ходив", - пригадують вони. І додають, що нещодавно в чоловіка буцімто почалися проблеми зі здоров’ям.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Миколаївщині службовий собака знайшов зниклу дитину, що готувалась до самогубства.