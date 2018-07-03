У центрі Запоріжжя заблоковано рух транспорту через пошкодження контактної мережі тролейбуса

Обірвані електропроводи перегородили проїжджу частину головного проспекту міста в обидва боки. Деякі автомобілісти, ігноруючи правила, їдуть прямо по тротуарах.

У центрі Запоріжжя на проспекті Соборному повністю заблоковано рух транспорту через пошкодження контактної мережі тролейбуса.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі патрульної поліції Запоріжжя.

Близько 11.00 основний тролей, що перебуває під напругою, обірвався між зупинками «Вулиця Гагаріна» та «Площа Фестивальна».

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Обірвані електропроводи перегородили всю проїжджу частину в обидва боки й повністю заблокували рух транспорту. Деякі автомобілісти, ігноруючи правила дорожнього руху, почали об'їжджати аварійну ділянку по тротуарах.

На даний момент патрульні, які прибули на місце, регулюють рух транспорту. Машини направляють в об'їзд через вулицю Незалежної України.

Рух на цій ділянці проспекту планують відкрити протягом години.